Het grote aftakelen van de VVD is begonnen

13-jarige jongen uit Dordrecht verdacht van ernstige bedreigin­gen scholen: ‘Hij moet zich verantwoor­den’

Een 13-jarige jongen uit Dordrecht is verdacht van het ‘ernstig bedreigen’ van twee scholen in Sliedrecht en Zwijndrecht afgelopen vrijdag. Na de bedreigingen moesten alle leerlingen uit voorzorg binnenblijven. ,,De dreiging is nu weg.”

14:37