‘Het had wel wát meer mogen zijn’: Wouter uit Groesbeek over zijn winst van 21.000 euro in Miljoenenjacht

Limburger Yvo T. bekent doodschie­ten agent in Spa vanuit taxi: ‘Hoe kan het anders gebeurd zijn’

Hoewel hij het zich niet meer zegt te kunnen herinneren, bekende Yvo T. (40) uit het Limburgse Schinnen dat hij in augustus 2018 in Spa een Belgische politieagent heeft doodgeschoten. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zittingsdag van het Hof van Assisen in Tongeren (België).

3 oktober