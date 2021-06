Het intense verdriet van Mike na verlies van tweelingbroer en moeder: ‘De drie-eenheid is gebroken’

Een supermoeder was Anneke Cohen Rodrigues voor haar zoons. Sinds de scheiding van de vader van de jongens, in 1979, stond ze er alleen voor. ,,Moeder was er altijd voor ons en wij voor moeder”, zegt Mike. ,,We noemden haar mama. Ons levensmotto was: geniet nu, het is later dan je denkt. Dat hebben we tot het laatst gedaan.”