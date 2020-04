Het is de vraag of onze regering deze verantwoordelijkheid kan dragen

De debatten van de nabije toekomst laten zich voorspellen. Iedere Nederlander mag straks misschien alleen nog met een mondkapje naar buiten én er is de wens om ons allemaal te volgen met handige apps, zodat we van elkaar weten of we wel of niet met zieke mensen in aanraking zijn geweest.



Dat laatste is in Zuid-Korea al volop gaande. Daar hebben de mensen een andere mentaliteit: ze zijn volgzaam en trekken de plannen van de overheid niet zo snel in twijfel.