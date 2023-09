Het is gedaan met hitterecords: eerst kans op onweer en gladheid, daarna nog een zomers weekend

Met 25,1 graden is deze maandag de achtste zomerse dag op rij in De Bilt. Een nieuw record voor de warme septembermaand. Maar aan die hitterecords komt vanaf dinsdag een einde: het wordt koeler met kans op onweer en plaatselijke gladheid.

Sinds de metingen begin vorige eeuw begonnen, is dit niet eerder voorgekomen: acht zomerse dagen op rij in september. Het oude record was zeven dagen (van 4 tot 10 september in het jaar 2005). Bijzonder, want een gemiddelde septembermaand telt slechts twee zomerse dagen met 25 graden en meer.

De afgelopen dagen regende het al records, maandagmiddag is er een kleine kans dat er nog één wordt gebroken. De temperatuur komt ongeveer uit op 29 graden: nu werd op de warmste 11 september ooit 29,3 graden gemeten. Deze week werd sinds 6 september vijf dagen achter elkaar het warmterecord in De Bilt gebroken.

Storm en gladheid op komst

Vanaf maandagavond slaat het weer om. Wolken krijgen steeds meer de overhand en in de loop van de avond neemt vanuit het zuiden de kans op (onweers)buien toe. De meeste regen- of onweersbuien vallen in het binnenland, in de kustgebieden blijft het droog. Er is code geel afgegeven voor Brabant en Limburg. Daar is kans op veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot circa 60 kilometer per uur.

De regenbuien kunnen ook gaan zorgen voor plaatselijke gladheid. ,,Dit is geen winterse neerslag, maar het gevolg van de eerste regen sinds lange tijd’’, aldus Johnny Willemsen van Weeronline. De regen mengt zich met vuilresten, zoals rubber, olie of stofdeeltjes op de weg. Hierdoor kan er een slijmerige laag ontstaan op het wegdek.’’

Dinsdagmiddag zet de trend zich voort. Vooral in het zuidoosten zal het weer stevig uitpakken, mogelijk ook met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Tussen de buien door zal de zon nog af en toe schijnen en de temperaturen liggen tussen de 22 en 25 graden. De weersverandering heeft te maken met het koufront dat steeds dichterbij komt. Hierdoor wordt de kans op buien steeds groter.

Weersvoorspelling

Woensdag keren de normale temperaturen terug. In de vroege ochtend komen er nog enkele buien voor, maar deze trekken vrij snel het land uit. Er volgt dan een droge en zonnige middag met een temperatuur die uiteindelijk stijgt naar 19 tot 21 graden. Op donderdag volgt een mix van wolken en zon. Vergelijkbaar met woensdag blijft het droog en de temperatuur verandert weinig. Dan wordt het 19 tot 22 graden.

De rest van de week zet de temperatuur weer een stijgende lijn in, maar een hitterecord zit er niet meer in. Vrijdag liggen de maxima tussen 20 en 24 graden en in het weekend kan het in het binnenland lekker zomerweer worden. Na komend weekend neemt de kans op een wisselvalliger weertype iets toe en keert herfstweer langzaam terug.

