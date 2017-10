Het is nat, grauw en herfstig, maar niet koud

Op veel plaatsen was het vannacht zo'n 15 graden. ,,Als we kijken naar de records wat betreft minimumtemperatuur, dan zien we dat het record voor 25 oktober op 14,2 graden staat. Afgelopen nacht zijn we daar dus al op veel plaatsen ruim boven gebleven, maar de dag is nog niet voorbij”, zegt de meteoroloog.



Als vanavond en tegen middernacht de temperatuur onder de 14,2 graden komt, is er alsnog geen sprake van een record. Maar Janssen is hoopvol gestemd: ,,Het lijkt er wel op dat vooral in het zuiden van het land de temperaturen rond 15 graden blijven hangen tot middernacht. Pas na middernacht is een nieuw record dan officieel.”



Wanneer de temperatuur in De Bilt vandaag boven 13,4 graden blijft, wordt er ook een nieuw landelijk record gevestigd. Janssen: ,,De kans is groot dat dat lukt. Alleen vanavond kan het even spannend worden, wanneer opklaringen dichterbij komen. Het kwik kan in opklaringen vrij snel dalen.”