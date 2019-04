‘Het is razend moeilijk om een goede 1 aprilgrap te maken’

De grappenmaker is inmiddels overleden, maar het beeld – genaamd de Loeres - staat nog altijd in de voortuin van zoon Olivier in Zandvoort. Ter ere van zijn vader hijst hij elk jaar op 1 april een gele vlag in top met de beeltenis van de Loeres erop. ,,Een leukere grap als deze is er nooit meer gemaakt,” denkt Olivier. Hoewel, zijn vader kreeg nóg eens een horde mensen op de been, toen hij het bericht verspreidde dat er oesters met gouden munten waren aangespoeld op het strand. Die zouden afkomstig zijn van een scheepswrak. ,,En al die mensen maar zoeken op het strand,” grinnikt de zoon.



Volgens Olivier is zijn vader pas te evenaren als de maker zich aan twee gouden regels houdt: kom serieus over én bereid je tot in de puntjes voor. ,,Nu had mijn vader natuurlijk het voordeel dat fakenews nog niet bestond. Alles wat op het journaal werd gezegd, was de waarheid. Tegenwoordig is het lastiger om iemand in het ootje te nemen, omdat we over een gezonde dosis scepsis beschikken.”