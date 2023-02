Het is stil op de priklocaties: ministerie eist 100.000 plekken, maar nog geen 10 procent is nodig

Oekraïense Olga (36) en haar gezin kiezen definitief voor bestaan in Nunspeet: ‘Het is hier fantas­tisch’

Haar zoon Ilya (13) dartelt over de voetbalvelden van de Veluwe, terwijl dochters Taisia (10), Stefania (7) en Nina (2) niet weg zijn te slaan uit de dansschool. De Oekraïense moeder Olga Kohta (36) had precies een jaar geleden, toen de oorlog in haar thuisland uitbrak, niet gedacht dat ze zo gelukkig zou zijn in Nunspeet. ,,Ik wil hier een leven opbouwen.”