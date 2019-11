Het is te groot, te abstract

Soms, als ik aan het einde van de middag in de trein zit, en in de huizen langs het spoor de lichten aan zie gaan, kan ik ineens overvallen worden door een groot gevoel van nietigheid. Wanneer ik me bedenk dat in al die huizen mensen wonen, met allemaal hun eigen dingetjes en gedoetjes. Overal wordt nagedacht over wat er vanavond gekookt moet worden. Iedereen heeft zijn eigen verdriet en vreugde, ruzies en goedmakers, blauwe belastingenveloppen en energierekeningen.



Een overweldigend idee. Het idee van 17 miljoen inwoners is moeilijk concreet te krijgen, maar in de schemering langs een flatgebouw rijden geeft je een beetje een idee.