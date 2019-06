Het is vandaag nationale toplessdag: wie durft?

Scheef, hangend, peervormig, grote tepels, rondborstig, kleine cup, littekens. Voor wie vergeten is hoe een échte vrouwenborst eruit ziet, frist Christine Kouman het geheugen graag nog even op. Want er is iets vreselijk mis gegaan in onze beeldvorming, pakweg de laatste dertig jaar, zegt de directeur van NFN, vereniging voor naaktrecreatie. ,,In de jaren tachtig was topless zonnen doodnormaal. Sterker nog: er waren amper bikinitopjes te koop in de winkel. Onze moeders lagen allemaal zonder bovenstukje in de tuin te zonnen. Daar keek niemand van op. Door alle perfecte, gephotoshopte plaatjes op televisie en sociale media weten we niet meer hoe een écht vrouwenlichaam eruit ziet. Bloten borsten worden tegenwoordig geassocieerd met seks.”