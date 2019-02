‘Het kabinet kijkt met een Randstadblik naar het spoor’

Helemaal toevallig is de timing van Pier Eringa’s voorstel niet. Zaterdag iets na middernacht vertrekt een speciale intercity uit Groningen, gevuld met bobo's. Het doel: een nieuw snelheidsrecord vestigen. Door plaatsen als Assen en Lelystad over te slaan en op de Hanzelijn 160 kilometer per uur aan te tikken, arriveert de trein al na 2 uur en 20 minuten in Den Haag. Dat is twintig minuten sneller dan de huidige verbinding.



Wat Eringa betreft, is de test van NS en spoorbeheerder ProRail de start van veel hogere ambities. Dat kan alleen als het kabinet meer geld en energie in de regio wil steken. ,,Natuurlijk wonen de meeste mensen in het westen en is beter spoor daar van groot belang. Maar de Randstad is slechts het halve verhaal.’’