Het lijkt niet op te houden met regenen

In vrijwel heel het land viel afgelopen maand meer neerslag dan gebruikelijk en dat lijkt niet te stoppen. Vooral vanmiddag verloopt nat en ook de komende dagen valt er af en toe regen of motregen.

Er staat vandaag minder wind dan gisteren, maar daarvoor in de plaats worden we op veel plaatsen enige tijd getrakteerd op regen. ,,Later op de dag wordt het vanuit het zuiden weer droog, maar nieuwe storingen met bewolking en regen liggen alweer voor de deur", weet meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. De temperatuur blijft vandaag steken op twaalf graden.



De komende dagen blijft het vrij onbestendig met overwegend veel bewolking, meldt Woei. ,,De temperatuur gaat komende dagen omlaag naar een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Dat is overdag 11 graden en in de nacht koelt het af naar een graad of 5.”

Het wisselvallige weer hebben we te danken aan een storing die via Frankrijk over het zuidoosten van de Benelux Duitsland binnentrekt.

Natte maand

Afgelopen maand was ook een natte maand, meldt het KNMI. Er viel gemiddeld 107 millimeter regen. Normaal is dat 83 millimeter. In Noord-Holland viel met 130 tot 220 millimeter lokaal de meeste regen. Op sommige plekken in Limburg en de Achterhoek werd niet meer dan 80 tot 100 millimeter regen geregistreerd.

,,Vooral de eerste twintig dagen van de maand verliepen nat en daardoor leek het er zelfs even op dat de tiende maand van het jaar in de top tien van natste oktobermaanden terecht kwam. Door een droog uiteinde van de maand, is een notering in de top tien uiteindelijk bij lange na niet gehaald”, weet weerman Wilfred Janssen.