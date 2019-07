Het mag toch: voor WK-finale wél Oranje-fanzone in Lyon

Michael P. hoort vandaag straf voor het verkrach­ten en doden van Anne Faber

8:11 Het gerechtshof in Arnhem doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Michael P. Hij wordt verdacht van het vermoorden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Tegen P. is in hoger beroep een celstraf van 28 jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De eis is gelijk aan de straf die de rechtbank in Utrecht hem vorig jaar oplegde.