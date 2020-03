Het Nederlandse songfestivalliedje en Stella Bergsma in De Ochtend Show to go

Coronapa­tiënt die in container­wo­ning in quarantai­ne zat, is overge­plaatst

21:06 De reiziger die in een container bij de brandweerkazerne in Hoofddorp in quarantaine zat omdat hij besmet is met het coronavirus, is overgeplaatst. Dat bevestigt GGD Kennemerland. De man zat twee dagen in de noodopvang omdat hij op doorreis was en geen woning heeft in Nederland. Waar hij nu zit, is niet gezegd.