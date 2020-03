Het nut van binaural beats: ‘Na amper een kwartiertje voel ik me veel beter’

Hoe besmette­lijk waren Amsterdam­se vrouw en haar kindje vóór ontdekking coronavi­rus?

29 februari Het jongste kindje uit het Amsterdamse gezin waar het coronavirus is geconstateerd, was niet met de ouders mee naar Lombardije. Dat betekent dat het kindje in Nederland het virus heeft opgepikt en de moeder (of haar partner) besmettelijk is geweest vóórdat ze in quarantaine ging. Het goede nieuws is dat het kindje meteen bij de allereerste klachten is getest en in isolatie is gegaan.