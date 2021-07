Het OM deed iets eigenaardigs: het ging ineens roddel en achterklap proberen te ontkrachten

Meervoudig gehandicap­te Sep (13) mag ineens zwembad niet meer in: ‘Regel is regel’

28 juli Hij beweegt graag in het water en geniet van de glijbaan. De 13-jarige meervoudig gehandicapte Sep is een fervent bezoeker van Utrechtse zwembaden. Maar dit plezier werd hem onlangs ineens ontnomen. Omdat zijn begeleider nog geen 24 is, werden ze niet toegelaten tot zwembad Den Hommel. Zijn vader is woedend. ,,Regel is regel, zeiden ze tegen mij.’’