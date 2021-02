Het openen van terrassen zou ruimte in steden geven, waar gewoon te weinig groen is

Overal las ik dat ‘de geest uit de fles was’. En dat verdorie uitgerekend net nadat Rutte met ons had afgesproken dat we ons extra goed aan de maatregelen zouden houden! Uiteraard ging het over het Vondelpark waar zo’n drieduizend jongeren deden alsof ze op een festival waren. In Tilburg en Nijmegen werden parken ook al afgesloten vanwege al die aso’s die het waagden om van die heerlijke lentezon te genieten.



Want dat was wel zo’n beetje de teneur. O-hoh, o-hoh, klonk het al snel. Hoe durven ze, al die egoïstische zonaanbidders!



Zelf snapte ik die aso’s dan weer wel. (Neem de volgende keer alleen wél je zooi mee terug naar huis!) Waar moesten ze anders heen? Alsof iedereen een tuin heeft. En na duizend blokjes om in de wijk of wéér een boswandeling wil je weleens iets anders, hè. Ik wel in ieder geval en daarom zat ik zelf ook op het gras met een hele groep. Nou had ik ook niks met de premier afgesproken en mijn geest was ook niet ineens uit de fles. Mijn geest had dit plan al weken eerder bedacht samen met andere geesten van school.