We hadden grote plannen. Nu we toch zoveel thuis zouden zijn, zouden we ook meteen de achterstallige klusjes kunnen doen. Mijn man dacht na over een nieuwe hobby, omdat hij niet de hele avond actualiteitenprogramma’s wilde kijken. Daar werd hij alleen maar somber van. Verder moesten er nog plinten gelegd worden, en waren er genoeg muurtjes die wel een lik verf konden gebruiken.



We zitten een maand in quarantaine, en ik heb dit weekend eindelijk mijn eerste muurtje geverfd. Mijn man heeft nog altijd geen nieuwe hobby.



Het quarantaineleven blijkt vermoeiender dan gedacht. Er lijkt haast geen ruimte voor grote plannen. Niet alleen in de planning - die ramvol zit met thuiswerk en zorgen voor kinderen - maar, zo blijkt nu, ook in het hoofd.