Het regent lintjes! Deze Nederlanders ontvangen vandaag een koninklijke onderscheiding

Al meer dan vijftig jaar lang staat Eka Wildeman-Olthof elke dag - behalve op zondag - van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in haar kleine buurtsuper. Om vijf uur ’s morgens gaat de Troefmarkt in Meedhuizen al open, want de bakker brengt er rond kwart voor vijf het brood. De kassa heeft geen scanner. Eka is de enige die achter de kassa zit, en zij kent alle prijzen uit haar hoofd. Op vakantie is ze al twintig jaar niet meer geweest.