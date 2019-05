Het Songfestival moet in Zeeland worden gehouden en wel hierom

Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Maastricht; het zijn zomaar enkele steden die het Songfestival binnen willen hengelen. Zeeland wordt tot nu toe nergens genoemd. Dat is vreemd, en hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Vijf redenen, met een knipoog, waarom het liedjesspektakel naar onze provincie moet komen.

Geld

Het geweeklaag over de torenhoge kosten van het organiseren van het Songfestival is al volop begonnen. Premier Rutte wil er geen cent voor uittrekken. Dus moeten we innovatief zijn. Onder het mom van beter een goede buur dan een verre vriend gaan we de Belgen eens lief aankijken. Ze hebben tenslotte nog wat goed te maken na die schamele zes punten die we kregen van de vakjury. We zetten op een groot weiland een megatent neer - à la de tenten bij Hrieps - op de Belgisch/Nederlandse grens bij Kapellebrug. En we delen uiteraard de kosten. We blijven tenslotte Zeeuwen. Zo wordt het Songfestival meteen betaalbaar.

Concert at Sea

Stel dat de Belgen niet mee willen doen, dan hebben we natuurlijk een prachtig alternatief: de Brouwersdam. Maak van het Songfestival een openluchtspektakel. We hebben bewezen met Concert at Sea een van de grotere muziekfestivals van Nederland logistiek makkelijk aan te kunnen. Het indrukwekkende decor staat er al. Bij ondergaande zon kan Isabel Provoost ons naar de volgende overwinning zingen.

Promofilmpjes

De beelden van de finish van de Tour de France op Neeltje Jans van een paar jaar terug gingen al heel de wereld over en dus is er geen betere plek te vinden om de promofilmpjes, de opvulling tussen de liedjes, op de stormvloedkering op te nemen. Met wat zeehondjes op de achtergrond. Wedden dat heel Europa hierover gaat twitteren?

Presentatie

Wie moet het ‘Zeeuwse’ Songfestival gaan presenteren. Ook daar hebben we prima kandidaten voor. De keuze is gevallen op Katinka Polderman en Boerin Bertie. Zeeuwser kan bijna niet. Katinka zorgt voor de vrolijke noot, Bertie voor de Zeeuwse nuchterheid. Een betere combinatie is ondenkbaar. En wie wil Bertie nou niet in een glitterjurk zien schitteren? Wel graag met klompen er onder.

Zeeuwse Madonna