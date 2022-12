Het turbulente jaar van Zoubida op Schiphol: ‘Uitscheldpartijen vreten energie’

Het succesvol­le jaar van oud-schaat­ser Mark Tuitert (42) uit Holten: ‘Ik was kotsmisse­lijk, maar mijn jongens­droom is uitgekomen’

De schaatsen van Holtenaar Mark Tuitert (42) hangen al een aantal jaren aan de wilgen, maar de Olympisch Kampioen van 2010 is en blijft een sportman. Naast het geven van lezingen is hij schaatsanalist bij NOS Sport en is hij druk met zijn eigen bedrijf. Een terugblik op 2022, het jaar dat Tuitert omschrijft als ‘een fantastisch jaar waarin mijn jongensdroom is uitgekomen’.

27 december