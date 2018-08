Het voetbalveld weer op? In Rotterdam niet, in Tilburg wel

VIDEOIn heel Nederland willen voetbalclubs weer beginnen met trainen. Maar waar dat in bijvoorbeeld Tilburg geen probleem is, werd gisteren in Rotterdam een speelverbod voor de rest van de maand uitgevaardigd voor alle voetbalvelden. Het is vaak een kwestie van wel of geen sloot én vrijwilligers in de buurt.

Een persbericht van het Sportbedrijf Rotterdam, gisterochtend: Natuurgrasvelden voor voetbal tot eind augustus niet te gebruiken. De inhoud: een groot deel van de honderd voetbalvelden in de stad zijn er door de droogte en de hitte zo belabberd aan toe, dat de rest van de maand geen voetballer erop mag trainen, laat staan een (oefen)wedstrijd spelen. En dat wordt precies afgekondigd op het moment dat de meeste voetbalclubs weer beginnen met trainen, om klaar te zijn voor de eerste bekerwedstrijden begin september.

,, We begrijpen dat we de clubs hiermee in een lastige situatie brengen, maar we treffen deze maatregel om te voorkomen dat zij gedurende het seizoen last blijven houden van de gevolgen van de droogte”, legt Bart Gaell van het Sportbedrijf uit.

Afrikaanse toestanden

Het is inderdaad bar en boos, bevestigt voorzitter Jaco Hoekman van vv Pernis. ,,De natuurgrasvelden zijn gortdroog. Je kunt er gewoon echt niet meer op spelen'', zegt hij. Bij de club spreken ze inmiddels van ‘Afrikaanse toestanden’. De handen in het haar dus; deel maar eens 25 teams op dat ene overgebleven kunstgrasveld in. Bij het ook Rotterdamse Neptunus overwegen ze inmiddels de conditietraining maar in een park te gaan geven.

De problemen zijn niet uniek voor Rotterdam. Ook in Zeeland blijft de bal in bijvoorbeeld Middelburg nog tot eind van de maand in het ballenhok. ,,Dan gaan we kijken hoe de velden erbij liggen. Het onderhoud dat we tot nu toe aan de velden hebben gedaan, is door de droogte niet effectief geweest. De velden moeten zeker nog doorgezaaid worden”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Het contrast met bijvoorbeeld Tilburg en Oss is groot. ,,De velden liggen er goed bij, er kan gewoon op gesport worden”, stelt een woordvoerder van de gemeente Tilburg. En in Oss meldt de gemeente: ,,Hier kan de competitie gewoon van start.” Van de vijftig natuurgrasvelden in Tilburg hebben er 48 een automatisch bewateringssysteem. Ook in Oss ‘zijn de velden goed beregend'.

Volledig scherm Het veld van VV Pernis. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Sloot

In Rotterdam was dat vaak wel een probleem. ,,Lang niet alle clubs hier hebben een sloot in de buurt waaruit ze water kunnen halen”, zegt Gaell van het Rotterdamse sportbedrijf. En als die sloot er wel is, zijn er niet altijd vrijwilligers beschikbaar die slangen kunnen (ver)leggen en het systeem ’s ochtends vroeg aan en weer uit willen zetten. ,,Veel clubs hebben een tekort aan vrijwilligers.”

Bij GFC in Goor (Overijssel) hebben ze wel iemand daarvoor. „Onze vrijwilliger John van der Worp begint elke morgen om 6.00 uur met sproeien. Samen met een paar mensen zorgt hij dat de velden er goed bij liggen. Wij hebben vier groene velden”, zei voorzitter Eddy Gruppen recent. Het is niet voor niets dat FC Twente bij ons oefent.”

De KNVB kan dan ook niet zeggen waar het probleem met de droge velden in Nederland het grootst is. ,,Het speelt overal, maar het verschilt per club”, zegt woordvoerster Lisanne Schellens. Uitstel van het beginnen van de bekerstrijd (eerste weekend van september) of de reguliere competitie (later in september) is dan ook vooralsnog niet aan de orde.

Extra mest

Een oplossing is ook nog niet in zicht. Het weerbericht van de komende dagen voorspelt wel regen, maar niet heel veel. ,,En water is echt het enige wat dit probleem kan oplossen”, zegt Gerdien Vloet van het Limburgse bedrijf Hendriks Graszoden, dat het gras levert voor veel grote stadions in Europa.

De profclubs beregenen hun velden uiteraard, maar de amateurclubs die dat niet kunnen, hebben aan één dag regen niet genoeg. ,,De grond is nu zo droog, dat het water dan niet goed intrekt. We hebben echt een paar dagen regen nodig, daarna kun je het veld gaan helpen met extra mest.” Voordat dat jonge gras dan speelklaar is, ben je toch zes weken verder. ,,En dan is de competitie al aan de gang.”

Volledig scherm Het wel groene veld van vv Brederodes uit Vianen. © Pel Astrid