Het vriest! Dus pas op voor gladheid

Wie vanmorgen voor dag en dauw in de buiten geparkeerde auto wilde stappen, kwam er niet onderuit: ruiten krabben. In een groot deel van het land vroor het vanmorgen licht. Alleen langs de kust, de kop van Noord-Holland, de Waddeneilanden en Friesland bleef de temperatuur boven 0.

Het koudst werd het vanmorgen in delen van Noord-Brabant, waar het aan de grond tussen de 5 en 6 graden vroor. Op neushoogte was het rond de -3 graden. Dat meldt Weerplaza.

In de gebieden waar het vriest, komt ook mist en nevel voor. Lokaal is zelfs sprake van dichte mist. De eerste uren van dinsdagmorgen kan de mist zich nog uitbreiden en dichter worden en daardoor hinderlijk zijn voor het verkeer. Voor de mist is code geel afgegeven door het KNMI en Weerplaza.

De mist lost op sommige plekken maar moeizaam op waardoor het lang grijs blijft. Op de plekken waar geen mist is, is het zonnig.

Glad

De combinatie van mist en vorst zorgt zeer lokaal voor gladheid. Vannacht zijn er daarom her en der strooiacties geweest. Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld in Twente op de op- en afritten gestrooid. De gladheid doet zich met name voor op bruggen en viaducten, maar ook elders kan het zeer lokaal glad zijn.

Komende nacht kan de temperatuur lokaal in het westen nog tot bij het vriespunt komen. In het oosten neemt in de loop van de avond de bewolking toe .

Brrr... ❄️❄️❄️❄️ #nachtvorst #Gasselte #koud #Doorten Een foto die is geplaatst door Auto Service Doorten (@autoservicedoorten) op 6 Nov 2017 om 22:43 PST