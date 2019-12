Het was dus wel 42,9 graden, waar kwam die mysterieuze hitte in Deelen vandaan?

35-jarige verdachte houdt al drie dagen zijn mond over bizarre steekpar­tij in centrum Den Haag

17:16 De 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplek die dit weekend opgepakt werd voor een steekpartij in de Grote Marktstraat in Den Haag blijft veertien dager langer vastzitten. Hij zegt in de verhoren van de politie helemaal niets over de steekpartij. Ook zijn motief blijft onduidelijk.