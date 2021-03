Het was een dag van debuten, in stemhokjes en teststraten

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 369. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Het was een dag van eersten. Mijn oudste dochter appte al vroeg in de ochtend dat ze haar debuut in het stemhokje had gemaakt. Toch mooi, als je je democratisch recht als een feestje viert. We hebben soms niet genoeg door hoe bijzonder dat is. En dan ging ze ’s avonds ook nog stemmen tellen. Daar word ik trots van!

Mijn 8-jarige had haar debuut in de teststraat. Dat was natuurlijk niet ook direct een feestje, maar er hing vrolijke spanning in de lucht. Ze was er een beetje zenuwachtig over, maar keek er ook naar uit. Het is een onderzoekend, nieuwsgierig kind en op school kunnen zeggen dat je een test hebt gehad, dat telt kennelijk wel een beetje.

Dus wij met zijn tweetjes (ik moest ook) in de auto naar de teststraat. Het is een vrolijk pratertje en we bespraken indringend onze politieke voorkeuren (zij: ‘Ik denk dat ik links ben’). Maar naarmate we dichter bij de teststraat kwamen, werd het toch beetje bij beetje stiller op het stoelverhogertje naast me. Daardoor konden we bijna ongestoord op het radionieuws beluisteren hoe minister De Jonge met zijn verkeerde, namelijk verlopen paspoort naar de stembus was gegaan.

Quote En geen kik gaf ze, de kleine heldin naast me, toen we aan de beurt waren

Ik vond het aandoenlijk. Niet om het foutje dat-ie de verkeerde had gepakt. Maar om wat het zegt over de man. Je mag zo’n paspoort namelijk ook achterlaten op het gemeentehuis als je een nieuwe aanvraagt. Maar hij had dus gezegd: ik wil ’m graag houden. Je weet dat die man af en toe nog met zijn oude paspoort in handen de stempels uit spannende landen gaat bekijken. ‘En die, mooi hè!’ Ach, we zijn allemaal maar mensen.

Goed, ’t was knap druk bij onze locatie. Kwartiertje in de file. Maar het wonder gebeurde dat een aardig bemondkapt testmeisje halverwege naar onze auto toekwam en mijn kleine bij haar voornaam aansprak: ,,Fijn dat je d’r bent en jullie moeten in die rij.’’ ,,Papa, ze weet mijn naam!’’ Goed georganiseerd hoor, die GGD. En geen kik gaf ze, de kleine heldin naast me, toen we aan de beurt waren.

Overigens leek de verkoudheid vandaag alweer minder dan de dag daarvoor, dus ik verwacht dat we een loos alarm hadden. Maar de dag kon al helemaal niet meer stuk, toen mijn kleine van het testmeisje een beertje kreeg. Hoe heet-ie, vroeg ik. Ze twijfelde geen seconde: ‘Testi.’

