Het was een gênante toestand met die zingende Ferd Grapperhaus

We zaten op de bank voor de tv en hadden net geproost op een goed weekend, want dat het dát zou worden stond vast. Nog maar één nachtje slapen na al die lange maanden vol coronagedoe en alles zou weer zo’n beetje normaal zijn. Hallo sportwedstrijden van de kinderen. Hallo feestjes die lekker druk zijn ook al geldt daar nog de anderhalve meter. Dág mondkapjes in de Jumbo.