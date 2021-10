Het was koud vannacht! Eerste lokale vorst gemeten

Naast de halve graad vorst die weerstation Twente waarnam, daalde het kwik op meerdere plaatsen tot onder het vriespunt. De laagste temperatuur op 10 centimeter hoogte - vorst aan de grond - werd gemeten in het Gelderse Hupsel. Dicht bij de grond koelde het zelfs af naar -2,5 graden, schrijft Weerplaza.



De laatste keer dat het in ons land dit jaar ergens vroor, was op 8 mei. Toen zakte de temperatuur in Twente tot -1,8 graden. In het huidige klimaat komt het gemiddeld op 23 oktober voor het eerst tot plaatselijke vorst. De meest vroege datum voor de eerste lokale vorst is 15 september 1971.