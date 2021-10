Het was koud vannacht! Eerste lokale vorst in Oost-Nederland gemeten

‘Het was koud vannacht!’, constateren de deskundigen van Weerplaza. Sterker nog, de afgelopen nacht werd de eerste lokale vorst van dit najaar gemeten. Op Twente Airport, net boven Enschede, koelde de lucht af naar een halve graad onder nul. Ook op andere plaatsen in het land was het raak.

Naast de halve graad vorst die weerstation Twente waarnam, daalde het kwik op meerdere plaatsen tot onder het vriespunt. De laagste temperatuur op 10 centimeter hoogte - vorst aan de grond - werd gemeten in het Gelderse Hupsel. Dicht bij de grond koelde het zelfs af naar -2,5 graden, schrijft Weerplaza.

In Heino is de laagst gemeten temperatuur 2,7 graden. Ook in Marknesse (4,4 graden) en Lelystad (4,8 graden) bleef het ruim boven het vriespunt volgens de cijfers van het KNMI.

De laatste keer dat het in ons land dit jaar ergens vroor, was op 8 mei. Toen zakte de temperatuur in Twente tot -1,8 graden. In het huidige klimaat komt het gemiddeld op 23 oktober voor het eerst tot plaatselijke vorst. De meest vroege datum voor de eerste lokale vorst is 15 september 1971.

Vroeg dit jaar

Op 16 september van dat jaar kwam het op meerdere plaatsen tot vorst. In Winterswijk werd het toen -2,4 graden en in Soesterberg -2,2 graden. Ook De Bilt had toen vorst en met -0,4 graden was het daarmee de meest vroege officiële vorstdag na de zomer.

Vorig jaar daalde de temperatuur op 17 oktober voor het eerst lokaal onder nul. Twente noteerde toen -0,7 graden. Dit jaar kwam het op 21 september al tot de eerste vorst aan de grond. Weerstation Woensdrecht had de primeur van de eerste lokale grondvorst na de zomer.

Vorst aan de grond

Er zit een verschil tussen lokale vorst en vorst aan de grond (ook wel nachtvorst genoemd). Bij de waarneming van lokale vorst gaat het om de temperatuur van de buitenlucht op een normale waarnemingshoogte. Anderhalve meter van de grond. Bij vorst aan de grond gaat het om de temperatuur op tien centimeter boven het gras. Die is aanzienlijk lager, soms meer dan vijf graden.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: