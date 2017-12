Het winterweer van gisteren in feitjes, cijfers en statistieken!

Broer Jos van Rey betuigt spijt over rol in witwaszaak 'Kipcash'

14:04 De broer van de omstreden Limburgse politicus Jos van Rey betuigde vandaag in de rechtbank in Zwolle spijt voor zijn rol bij het witwassen van miljoenen euro's. ,,Het is vreselijk wat ik met mijn handelen heb aangericht'', zei Hennie van Rey tegen de rechters. De rechtszaak valt hem naar eigen zeggen zwaar.