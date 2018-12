Het wordt tijd de vagina te vieren

‘Cuttingseason’ is geen horrorfilm, geen Netflixserie, gaat niet over haren of nagels, noch over oogsten. Nee cuttingseason is hier in Kenia en Tanzania, waar ik nu verblijf, de maand december, de periode dat meisjes vrij van school zijn en rijp om vrouw te worden. En dat betekent hier: beroofd worden van seksueel genot. Het is verboden bij wet, maar in Kilindi gaat traditie boven de wet. Meisjes op de drempel van de puberteit worden besneden, ofwel hun clitoris en schaamlippen worden verwijderd. Zonder verdoving en niet steriel.