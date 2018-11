‘Het wordt vanavond een enorme bende bij 50Plus’

Vechtersba­zen Rijen waren op bezoek bij kinder­feest­je: 15 aanhoudin­gen

28 november Het feest in Rijen waarbij de vijftien man dinsdagnacht zijn opgepakt, betrof een kinderpartijtje. Burgemeester Jan Boelhouwer zegt te betreuren dat kinderen getuigen moesten zijn van de massale vechtpartij, waarbij mogelijk is geschoten: ,,Dit is in- en intriest.”