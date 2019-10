Het wordt winter: zo overleeft jouw tuin de koude maanden

Acht tipsBrrr, het is koud! De temperatuur in Oost-Nederland zakte vannacht zelfs voor het eerst weer onder het vriespunt. Dat betekent niet alleen ruiten krabben en handschoenen aantrekken, maar ook nog eenmaal aan de slag in de voor- en achtertuin. Op deze manier maak jij je tuin winterklaar, zodat je in het voorjaar kunt genieten van een mooi en levendig hof.

Het gazon

Laten we beginnen met het gazon. Hark al het blad van je gazon af. Zo vangt het gras licht en zuurstof en blijft het mooi groen. Na het vegen haal je voor de laatste keer dit jaar de grasmaaier uit de schuur. Maai tot ongeveer vier centimeter. Hou je van netjes? Steek dan de kanten nog een keer af.

Water

De buitenkraan, potten, een regenton, bakken, de tuinslang, een volle gieter, fonteintjes. Tap af, draai dicht en giet leeg. Ga maar na wat er anders gebeurt zodra de temperatuur daalt tot onder de nul graden... Heb je een vijver? Verwijder dan alvast alle dode planten en bladeren, zodat het niet gaat rotten.

Verwijder uitgebloeide bloemen

Helaas zijn veel bloemen tegen deze tijd van het jaar uitgebloeid. Je kunt deze gerust afknippen, net als de stengel, maar laat de bladeren zitten. Die bieden bescherming tegen de vorst. Onkruid haal je het beste alvast weg. Als je dit tot het voorjaar uitstelt, zal dat meer werk zijn.

We wonen niet in de tropen

Brabant is (helaas) geen Curaçao of Bali. Haal dus al je gevoelige planten naar binnen. Staat er een palmboom, olijfboom of andere mediterrane boom op jouw perceel? Inpakken maar, zeker als het gaat sneeuwen. Hiervoor zijn zelfs speciale boomjassen te koop.

Grassen

Want grassen zien er lekker winters uit. Het mooie van grassen is dat ze wuiven in de wind en een luchtig karakter geven aan de tuin. Gras heeft wel zon nodig, dus let daar op bij het uitkiezen van een plekje. Koop grassen altijd een maatje groter, en scheur ze in kleinere pollen. Plant de grassen in groepjes van drie of zes. Ze vormen samen een pol.

Bloembollen

Dit is hét moment om de bloembollen te planten voor het voorjaar. Tulpen, hyacinten, krokussen of toch narcissen: ze maken jouw tuin fleurig in het voorjaar. Waar ga jij dit jaar voor?

Denk aan de vogeltjes

Je bent er bijna. Al deze stappen gevolgd? Dan is jouw tuin zo goed als klaar voor de komende maanden. Maar heb je al aan de bezoekers gedacht? Kool- en pimpelmezen, boomklevers en spechten krijgen natuurlijk honger in de winter. Wees dus gastvrij en hang wat lekkere vetblokken of pindaslurfen op. Let op: menselijke voedselresten zoals droog brood, kaasrandjes, stukjes worst of pindakaas zijn vaak niet geschikt voor vogels.

