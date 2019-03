Het zelfgekozen slot op Facebook van Manuela uit Haaksbergen (1986-2019)

Ophef over onsmakelij­ke verwijzing op spandoek Feyenoord

6:14 De supportersvereniging van Feyenoord is in verlegenheid gebracht door een verwijzing op haar enorme spandoek in de Kuip tijdens de bekerwedstrijd woensdagavond naar Ajax-supporter Picornie en Ajax-speler Nouri. Op het spandoek was een kleine hectometerpaal geschilderd met daarop A10, 34,0.