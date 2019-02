Het zijn de extremen die de toon op sociale media bepalen

Video en Update Boer weet het zeker, wolf grijpt vijf schapen: ‘Het liefst schiet ik dat beest voor z’n kop’

22 februari Het was geen fraai gezicht toen boer Joost Herms donderdagochtend naar zijn schapen in Lemelerveld ging kijken. Drie beesten bleken te zijn dood gebeten. Twee andere waren dusdanig toegetakeld dat Herms ze moest laten inslapen. ,,En hij heeft er nog meer te pakken gehad, het is nog maar de vraag of die het halen.”