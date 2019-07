Hete zomerhits en hittegevolgen voor de natuur in De Ochtend Show to go

23 juli warmste ooit gemeten

18:18 23 juli is officieel de warmste ooit gemeten in ons land. Om 17.50 uur werd het in De Bilt 31,7 graden. Het is in Nederland op grote schaal tropisch, meldt Weeronline. Het warmst is het tot nu toe in Eindhoven met 34,6 graden. Woensdag en donderdag wordt het nog heter.