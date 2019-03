Hiebo (74) wil 50.000 euro betalen voor nieuwe nier: ‘Ik daag de overheid uit’

Hiebo Holtkamp uit Cuijk is bemiddeld én risicomijdend. Dus wil hij graag een vergoeding schenken van 50.000 euro voor een nieuwe nier. Terwijl hij die volgens transplantatiedokters nog niet direct nodig heeft.



,,Mijn nierfunctie is nog maar 15 procent”, verdedigt hij zijn stellingname. ,,Nog even en ik zit onder de veilige grens, dan moet ik toch aan de dialyse. Ik ben 74, bij oudere mensen die worden getransplanteerd neemt de kans op complicaties behoorlijk toe. Ik ben net terug van een heerlijke skivakantie en nog best gezond. Maar ik neem graag het zekere voor het onzekere en wil voor het te laat is daarom nú al een niertransplantatie.”



De voormalig ondernemer is gewend slagkracht te tonen en zoekt daarom wegen die nog niet eerder zijn bewandeld. ,,Ik mag van de dokters nog niet op een wachtlijst. Maar ben bereid om zelf via een advertentie in de krant mijn donor te zoeken. En ze ook te betalen.’' Om zijn goede wil te tonen, koopt de bemiddelde Cuijkenaar niet alleen een nier voor zichzelf, maar ook nog voor drie anderen. ,,Ik vergoed vier keer 50.000 euro, en betaal dus 2 ton voor vier transplantaties.’’