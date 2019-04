Hier trouw je voor een duppie (of juist voor de hoofdprijs)

Een trucje om de hogere kosten voor een trouwdag in het weekend te omzeilen is om ‘op papier’ eerder te trouwen en de ceremonie daarna pas te laten plaatsvinden op een droomlocatie. ,,Je gasten hebben wel het idee dat je op dat moment trouwt, maar feitelijk heb je de week ervoor al je handtekening gezet’’, zegt De Groot. ,,Dan hoef je niet per se een ambtenaar van de gemeente in te huren in het weekend, maar bijvoorbeeld je broer of vader. Al komen er wel weer extra kosten bij voor de trouwlocatie.’’



Een bruiloft mag volgens de trouwexperts wat kosten. ,,Bruidsparen letten vooral op waar ze willen trouwen. Gemiddeld geven ze in totaal 16.000 euro uit. Maar er zijn stellen die het veelvoud uitgeven en ook stellen die minder besteden aan hun huwelijksdag.’’