Hier werd in Oost-Nederland massaal naar gezocht op Google dit jaar

Met lijstHet jaar 2022 loopt op zijn einde en dus is het tijd voor lijstjes. Google heeft een overzicht naar buiten gebracht waar in Nederland dit jaar massaal naar is gezocht. In Oost-Nederland komen vaak dezelfde zoektermen terug.

Oekraïne is volgens Google de ‘top trending zoekopdracht’ van dit jaar in Nederland. Rondom het begin van de oorlog op 24 februari maakte het zoekwoord de grootste stijging door. Mensen zochten naar het laatste nieuws over de oorlog, maar wilden ook meer informatie over de situatie rondom vluchtelingen. In zowel Flevoland als Overijssel staat Oekraïne bovenaan de zoeklijst, in Gelderland op positie drie.

Google berekende voor de ranglijst niet naar welke onderwerpen het meest gezocht werd. In dat geval zou de lijst namelijk elk jaar worden aangevoerd door termen als ‘vacature’. In plaats daarvan onderzocht Google bij welke zoekopdrachten de grootste verandering te zien was ten opzichte van 2021.

The Voice

Ook naar de misstanden bij The Voice of Holland werd dit jaar veelvuldig gezocht. De namen van Ali B en Jeroen Rietbergen werden vaak ingevuld in de online zoekmachine. Naar aanleiding van de onthullingen in het programma BOOS werd de talentenjacht van de buis gehaald.

In Oost-Nederland werd verder veel gezocht naar seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, de nieuwe streamingsdienst Viaplay en Queen Elizabeth, die begin september overleed. Corona komt minder prominent terug in de lijstjes, al werd er nog wel veel gezocht op termen als ‘boosterprik’, ‘Testen voor Toegang’ en ‘quarantaineregels'.

Bekijk in onderstaande tabel waar in Oost-Nederland vaak naar werd gezocht dit jaar:

Er zijn dit jaar ook lijsten met trending zoekopdrachten in specifieke categorieën. In de lijsten ‘muziek’ en ‘Nederlanders’ komen naast de hoofdrolspelers uit de Voice-rel ook namen als Lil’ Kleine, Glennis Grace, Johan Derksen en Matthijs van Nieuwkerk terug. Bij ‘sporters’ wordt de lijst aangevoerd door Marc Overmars, die in februari opstapte als technisch directeur van Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag.

Klap

Bij internationale sterren staan oud-geliefden Johnny Depp en Amber Heard op de bovenste twee posities. Het voormalige koppel was dit jaar verwikkeld in een breed uitgemeten rechtszaak. Ook de Russische president Vladimir Poetin en acteur Will Smith, die een klap gaf tijdens de Oscars, staan hoog in de lijst.

Ook naar mensen die afgelopen jaar zijn overleden werd veel gezocht. In de top staan naast Queen Elizabeth ook weerman Piet Paulusma, de overleden Marokkaanse kleuter Rayan en de omgebrachte Gino uit Kerkrade. Verder wilden veel mensen in Nederland weten wat Pinksteren is, net als hermafrodiet, 2G en stikstof.

