Hier woonde Drents gezin voor het zich afsloot van de wereld

Buurvrouw Sandra van de Kamp weet nog hoe de achtertuin wel een jungle leek en de kinderen ‘als apen’ in bomen klommen. Ook beheerde hij toen al een moestuin op een lap grond van een buurvrouw die niets met die tuin deed. Het huis was ingericht met houten meubels die hij zelf had gemaakt.



Van de Kamp woont al dertig jaar in de straat in Hasselt, maar de familie Van D. waren volgens haar de meest merkwaardig buren die ze ooit heeft gekend. Het eerste wat haar te binnen schiet is de eeuwige haast die ze leken te hebben. Ze renden altijd. ,,Letterlijk. Ze gingen op een drafje naar de auto toe en stapten zo ook weer uit. Zonder een woord te zeggen gingen ze vaak weer naar binnen.’’