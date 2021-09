Hier zie je de dropping boven de Ginkelse Heide bij Ede

De Airborne herdenking op de Ginkelse Heide is dit jaar (beperkt) toegankelijk voor publiek. Vanwege de coronamaatregelen zijn 15.000 toegangskaarten beschikbaar voor het evenement. De massale dropping bezoeken is mogelijk, maar vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan op ontvangstenede.nl .

Zaterdag springen leden van de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht uit hun vliegtuigen boven de historische grond. Ze doen dat op dezelfde plek als hun jonge geallieerde voorgangers in 1944, destijds als onderdeel van operatie Market Garden. Die begon exact 77 jaar geleden en eindigde op 25 september 1944 in een grote deceptie. De Rijnbrug bij Arnhem bleef ondanks felle gevechten in handen van de Duitsers.

De luchtlandingen zijn zaterdag tussen 09.00 en 15.00 uur. Vorig jaar was er helemaal geen publiek welkom. In 2019 kwamen er zo’n 100.000 mensen op het spektakel af. De dropping en herdenking is dit jaar ook te volgen via een livestream op Facebook.



Bekijk hieronder de beelden van de eerste dropping van zaterdag.

Het programma

Publieksplein, 09:00 - 15:00 uur

- Horeca to go, zoals een Engels ontbijt

- Airborne markt

- Kinderactiviteiten, beleef de geschiedenis en geef hem door

- Korte muziekoptredens

Volledig scherm Overzicht van de Ginkelse Heide. © Gemeente Ede

Tankbaan, 09:00 - 13:00 uur

- Bezoek de militaire voertuigen van de Airborne Battle Wheels Oosterbeek

Dropzone

- 10:00 - 11:00 uur: Paradrop van Parachute Group Holland, Paradrop 11 Luchtmobiele Brigade op de dropzone.

- 12:30 - 13:30 uur: Paradrop van Parachute Group Holland

Herdenkingsplein,

- 11:15 - 12:15 uur: Airborne Herdenking

- 14:00 - 15:00 uur: Afsluitende korte muziekoptredens van regimentfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

Volledig scherm De dropping tijdens de Airborne Herdenking op de Ginkelse Heide in 2018. © Herman Stöver

