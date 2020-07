‘Hij bracht me dropjes als ik ziek was’ – Oud-klasgenoten uit Zeeland over de nieuwe CDA-leider Hugo de Jonge

,,Ik was vroeger stiekem een beetje verliefd op je.” Hugo de Jonge deed in maart 2019 – ruim dertig jaar na dato - zijn bekentenis aan oud-klasgenoot Erline Dekker (meisjesnaam Kraak). ,,Hij kwam me dropjes brengen als ik ziek was”, herinnert ze zich. ,,Heel grappig. Ja, ik vond hem ook leuk. We zaten natuurlijk nog maar op de basisschool. We speelden vaak buiten met een groepje, op het schoolplein.” Dekker sprak de minister toen hij vorig jaar één dag terug was in Zaamslag voor een werkbezoek. Die avond was er ook een reünie met zijn oud-klasgenoten van de basisschool, in een zaal vol publiek.