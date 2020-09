Hij was de eerste met een spatscherm, wij allemaal lachen, maar het is een blijvertje

Jin blijft er nuchter onder. ,,Ik deed wat ik vond dat nodig was. Ik voelde me verantwoordelijk voor mijn klanten en mijn personeel. Wilde ze zo goed mogelijk beschermen.” Dat er in het begin wat lacheriger over werd gedaan, hoorde Jin van zijn personeel. ,,Zelf kijk ik bijna nooit op Facebook of andere sociale media, het boeit me ook niet wat de anderen er van vinden.”

Los van de meesmuilende reacties van mensen die het overdreven vonden, kreeg Lin ook veel steun. ,,Ik heb meerdere kaarten ontvangen van mensen die vonden dat ik goed bezig was.” En dat bleek volgens Lin ook in de praktijk, want na enkele dagen volgden de supermarkten zijn voorbeeld. Nu hangen er spatschermen boven de toonbanken in bijna alle winkels en ook in veel sportkantines.

Cafetaria draait best goed

Niemand kijkt er meer van op. ,,Maar jij was de eerste hè Li, zeggen klanten nog wel eens tegen me”, lacht Jin die blij is dat hij ondanks het coronavirus gewoon friet en snacks kan bakken. ,,We zijn drie weken dicht geweest, ik heb best veel weg moeten gooien”, zegt hij over de moeilijke eerste periode. Nu draait het cafetaria best goed al kost het zeker omzet. ,,Ik lever bijvoorbeeld niet zoveel als eerst bij bedrijven op het industrieterrein omdat mensen veel thuiswerken. En ook in het cafetaria eten nu minder mensen. Het is vooral afhaal.”

Jin merkt wel dat mensen zich minder druk maken over het coronavirus. ,,Afstand houden wordt moeilijker, mensen nemen het minder serieus dan in het begin. Maar het spatscherm is een blijvertje.”

Volledig scherm Bij Cafetaria Klundert hangt een plastic zeil tussen de toonbank en de kassa om mensen te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. © Mariëtte den Engelse