Hilversums zwembad wil openblijven voor zwemles: ‘Wat is het verschil met gewoon onderwijs?’

‘t Gooische Bad kwam deze week in opspraak toen het besloot zwemlessen toch door te laten gaan ondanks de opgelegde sluiting van zwembaden door het kabinet afgelopen dinsdag. Sportscholen mogen wel openblijven al moeten ze stoppen met groepslessen. ‘t Gooische Bad was het niet eens met de maatregel en besloot open te blijven voor de zwemlessen van zwemschool De Winter Sport. Via de veiligheidsregio probeerde het zwembad daar tevergeefs toestemming voor te krijgen. Er kwamen verontwaardigde reacties op het openblijven van ‘t Gooische Bad, onder meer van de gemeente Hilversum die dreigde met een boete. Vrijdag besloot het zwembad toch voor twee weken dicht te gaan maar de strijd is volgens Shiva de Winter van het bad nog niet gestreden.

Onderwijs

,,Het is ons niet duidelijk wat het verschil is tussen zwemonderwijs en gewoon onderwijs”, aldus De Winter. ,,In een klaslokaal mogen dertig kinderen bij elkaar zitten, maar alle zwemlessen moeten stoppen omdat de zwembaden moeten sluiten. Terwijl sportscholen wel open mogen blijven.” Volgens hem is het stoppen van zwemlessen schadelijk voor kinderen. ,,Zwemmen is iets wat je thuis niet zo makkelijk kunt oefenen. Als kinderen lang geen zwemonderwijs krijgen, kunnen ze bang worden voor het water.”



Hij stuurt morgen namens meerdere zwembaden en zwemscholen verenigd in de belangenorganisatie Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid een brief naar de Tweede Kamer. Hij hoopt dat het kabinet overgehaald kan worden om de zwemlessen voor 18 november weer toe te staan. Op die datum zijn de twee weken dat de verscherpte coronamaatregelen gelden voorbij.



Deze week werd elders in het land een petitie gestart om zwemlessen voor kinderen tot twaalf jaar toch toe te staan. Initiatiefneemster was een ouder van drie kinderen. Die petitie was zaterdag meer dan 44.000 keer ondertekend.