Historisch Woudagemaal blaast stoom om regenwater af te voeren

Wetterskip Fryslân heeft vandaag preventief het historische Woudagemaal in Lemmer aangezet. Dit vanwege de vele regen van de afgelopen dagen in Friesland en de verwachte neerslaghoeveelheden komende week, zo meldt het waterschap op zijn website. Het Woudagemaal, dat sinds 1998 op de Unesco-Werelderfgoedlijst staat, moet water gaan afvoeren uit de Friese boezem, het stelsel van meren en kanalen in Fryslân. Hiermee wil het waterschap de waterstand tijdelijk verlagen.