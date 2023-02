Historische ingreep: vanaf half mei verboden op de Wallen een joint te roken

Amsterdam staat voor een historische ingreep nu het blowverbod in de oude binnenstad per half mei wordt ingevoerd. Voor winkels, horeca en prostitutie komen ook meer maatregelen om het Wallengebied meer leefbaar te maken.

Vanaf half mei wordt het in de oude binnenstad van Amsterdam verboden om een joint op straat op te steken. Voor veel inwoners en bezoekers zal het een historische verandering zijn – lange tijd werd Amsterdam juist geprezen als de stad waar alles kon en mocht. Het blowen op straat, zonder risico op een straf, werd decennialang gezien als een symbool voor het rebelse imago van Amsterdam.

Maar met de toestroom van ‘brallende toeristen’ vindt vrijwel de gehele gemeenteraad dat de overlast terug moet worden gedrongen. Het blowverbod moet ervoor zorgen dat bewoners minder last hebben van drugsgebruik in de openbare ruimte en het Wallengebied moet voor buitenlandse toeristen en binnenlandse dagjesmensen minder aantrekkelijk worden.

Het is aan de politie en boa’s om op te treden tegen mensen die wel vanaf half mei nog op straat blowen. Zij beboeten nu al bezoekers die in de openbare ruimte alcohol nuttigen. Kritiek van ondernemers, Wallenbewoners en gemeenteraadsleden is dat de handhaving tekortschiet, maar volgens het college gaat vanuit deze maatregel ook een symbolische functie uit: Amsterdam is geen blowwalhalla.

Droogleggen van de Wallen

Halsema schrijft bij de donderdag aangekondigde maatregelen dat het alcoholbeleid ook zal worden aangescherpt. Momenteel mogen winkels van donderdag tot en met zondag vanaf 16.00 uur geen drank verkopen, maar per half mei moeten alcoholhoudende dranken ook helemaal worden afgeschermd of verwijderd voor bezoekers. In veel winkels zijn dranken nu alleen ‘verborgen’ achter linten.

De sluitingstijden voor horeca en prostitutie worden ook vervroegd per 1 april. Horecazaken mogen nu op vrijdagen en zaterdagen nog de deuren openhouden tot 03.00 of 04.00 uur; vanaf half mei wordt dat 02.00 uur. Na 01.00 uur mogen cafés geen nieuwe klanten meer binnenlaten. Omdat dit niet werkt als de terrassen nog open zijn, wil Halsema dat de terrassen in de zomermaanden om 01.00 uur sluiten (nu moet dat om 02.00 uur).

Met deze maatregelen zet de gemeente steeds verder in op het droogleggen van de binnenstad. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat overmatig drankgebruik van toeristen een van de grootste overlastgevers is. Bezoekers maken veel geluid, ze urineren op de straat, moeten overgeven en behandelen de Wallen alsof het een pretpark is waar geen inwoners wonen die behoefte hebben aan (nacht)rust.

Leefbare stad

Voor sekswerkers worden de werktijden vervroegd. Voortaan moeten zij om 03.00 uur sluiten in plaats van 06.00 uur. Sekswerkers zeggen veel klandizie hierdoor te verliezen, terwijl bewoners juist vinden dat 03.00 uur niet vroeg genoeg is. Halsema zei eerder dat de sekswerkers nooit de overlast hebben veroorzaakt, maar dat dit nodig is om de aantrekkingskracht op het gebied van blow- en braltoeristen te verminderen. “Terugbrengen naar drie uur vonden we geijkt.”

De komende maand mogen bewoners en ondernemers nog inspreken over de plannen, al is dat vaak niet meer dan een formaliteit. De maatregelen komen boven op bestaande maatregelen. De gemeente zet hosts in, bij drukte is sprake van eenrichtingsverkeer en delen van de Wallen worden afgesloten bij topdrukte. De gemeente onderzoekt nog of het vrijgezellenfeesten kan verbieden. Voor veel inwoners gaat het echter niet snel genoeg.

Eind november presenteerde wethouder Sofyan Mbarki (Aanpak Binnenstad) een nieuwe visie op de Amsterdamse bezoekerseconomie. Hij zei toen dat het een lange adem vereist. “Met deze visie gaan we gezamenlijk onze schouders eronder zetten. Of je hier nou woont, werkt, onderneemt of de stad bezoekt: iedereen wil een leefbare stad.”