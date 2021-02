Historische zeilvloot met de ondergang bedreigd: ‘We zijn het visitekaartje van Nederland’

De schepen in de haven van Durgerdam liggen er mooi bij in het winterse tafereel. De Stella Maris, een klassieke klipper, is een van de blikvangers. Normaal bevaart schipper Ton Lemmers (79) met zijn passagiers het IJsselmeer, de Waddenzee en de Oostzee. Door de coronacrisis ligt zijn charter- én woonschip al maanden werkeloos in de haven. ,,Het laatste geld heb ik in oktober 2019 verdiend’', zegt Ton somber. ,,Veel boekingen zijn doorgeschoven naar dit jaar. Maar ik zie niet gebeuren dat we met Pasen weer kunnen varen.’'