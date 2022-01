Hitsige alpaca zorgt voor ophef in dierenpark, bejaarde verzorgers zijn het beu

CORONAVIRUS LIVE | KHN: Meer protestac­ties horeca volgen, Duitse minister waarschuwt voor 'zware weken’

De Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach waarschuwt voor zware weken door de huidige golf aan coronabesmettingen in het land. En de protestacties in de horeca van gisteren zijn zeker niet de laatste. Dat zei Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland, tegen Nieuwsuur. ,,Er zullen in de komende dagen zeker meer acties volgen.” Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

9:14