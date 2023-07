Hitte van juni eist haar tol: net zo veel doden als in eerste helft van coronajaar 2020

In de periode april, mei en juni zijn volgens het CBS in ons land in totaal meer dan 39.000 mensen overleden, 1900 meer dan verwacht, dus 5 procent extra. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de warmte in de maand juni.

Begin april was er ook nog sprake van een griepepidemie en ook corona is nog niet geweken.

De sterfte onder bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen alleen al was in het tweede kwartaal met 1350 gevallen 10 procent hoger. Deze stijging werd vooral in juni gezien, de warmste juni sinds het begin van de weermetingen in 1901.

In het tweede kwartaal overleden bijna 900 (4 procent) meer 80-plussers dan verwacht en onder de 65- tot 80-jarigen stierven er in die periode ongeveer 800 meer mensen (7 procent). Ook overleden er zo’n 200 meer mensen jonger dan 65 jaar (4 procent) in het tweede kwartaal.

Landelijk ligt het aantal doden in de eerste helft van dit jaar nagenoeg gelijk aan de eerste helft van 2020, toen de coronapandemie in volle hevigheid was uitgebroken en veel mensen aan corona overleden. Volgens hoogleraar klinische geriatrie Marcel Olde Rikkert van het Nijmeegse Radboudumc is het complex om de sterftecijfers exact te kunnen verklaren. Niet voor niets zijn er momenteel verschillende landelijke werkgroepen bezig om de sterftecijfers in de coronajaren te onderzoeken.

Oogsten

,,Maar je ziet hier denk ik het fenomeen harvesting”, zegt Olde Rikkert. In 2020 waren het de meeste kwetsbare mensen die corona niet overleefden. De epidemische vakterm hiervoor is het begrip ‘oogsten’. In de jaren daarop was er minder sterfte, omdat die groep toen al was overleden. Inmiddels is er weer een nieuwe groep zeer kwetsbare mensen ontstaan. ,,En dan kan een hittegolf of de griep die dit jaar weer veel meer aanwezig was zorgen voor veel extra overlijdens.”