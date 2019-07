Hitteplan in Nederland vanaf vandaag niet meer actief

Ondanks de historisch hoge temperaturen van meer dan 40 graden was het hitteplan dat we net achter de rug hebben niet uniek. ,,Het was warm, maar dat heeft geen invloed op het hitteplan. Het plan treedt in werking als er een periode van aanhoudende hitte verwacht wordt en dat was ook nu het geval”, vertelt een woordvoerder van het RIVM.



Het hitteplan was wel ‘anders dan anders’, omdat het nu gold voor de héle bevolking en niet alleen voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Maar ook dat was niet uniek. ,,Dit is in 2010 ook gebeurd.”



Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan in werking wordt gesteld. De kans op aanhoudende hitte, met maximumtemperaturen boven de 27 graden, speelt hierin een belangrijke rol. Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid.



Het gezondheidsinstituut gaf vorige week ook een smogalarm af voor verschillende delen van het land. De luchtkwaliteit werd donderdag als ‘zeer slecht’ bestempeld, als gevolg van de vorming van ozon in de lucht. De ozonconcentraties waren volgens het RIVM op het hoogste niveau in zeker tien jaar. Vrijdagmiddag werden de grenswaardes in het zuiden van Nederland overschreden en daarom werd een alarm uitgestuurd. Op dit moment zijn de waardes weer gedaald. Op de website luchtmeetnet.nl kan de luchtkwaliteit in het hele land bekeken worden.