Hliversum: gefronste wenkbrauwen om reclamecampagne stad

Is het een ongelooflijke typefout of een geweldige grap die niemand begrijpt? Op sociale media vliegen de grappen om de oren van citymarketing Hilversum die achter de reclamecampagne zit. Projectleider Sieneke Croes is enigszins overrompeld door alle commotie. ,,Laat ik het zo zeggen: er wordt in ieder geval over gepraat. En dat is uiteindelijk de bedoeling.''



De gemeente wilde al langer op een andere manier op de kaart worden gezet. Creatieve bureaus uit Hilversum werden opgeroepen om mee te denken aan een goede slogan en campagne. De bureaus SOS Design Studio, Holland Centraal en OOQ, besloten hier samen aan mee te doen en kwamen met het idee om Live en Hilversum te combineren. ,,Het idee erachter is dat mensen deze stad vooral kennen van de tv-kreet 'Live vanuit Hilversum'. Maar deze stad is ook goed om in te leven, dat is ook live'', legt Croes uit.



Dat er veel geld met de campagne gemoeid is, ontkent Croes. ,,Juist doordat bureaus bij ons hun ideeën konden pitchen, hebben we de kosten laag kunnen houden.''